Qatar 2022: Vacuna contra Covid-19 no será obligatoria para fans en Copa del Mundo

Los fanáticos que vayan a la Copa del Mundo en Qatar deben mostrar un resultado negativo de la prueba de Covid-19 cuando lleguen, esto, como parte de las reglas del país anfitrión para combatir la propagación; sin embargo, estar vacunado contra el Coronavirus no será un requisito obligatorio.

Todos los visitantes mayores de 18 años también deben descargar una aplicación telefónica administrada por el gobierno que rastrea los movimientos y el estado de salud de las personas, llamada Ehteraz.

“Se requiere un Ehteraz (que muestre que el usuario no tiene un caso confirmado de Covid-19) para ingresar a cualquier espacio público cerrado”, dijeron los organizadores de la Copa del Mundo.

Los visitantes deben poder mostrar un resultado negativo de una prueba PCR realizada en las 48 horas anteriores a la llegada o de una prueba rápida oficial realizada dentro de las 24 horas. La política de prueba de Covid-19 para visitantes de seis años o más es “independientemente del estado de vacunación del individuo”, dijo el Comité Supremo para la Entrega y el Legado en un comunicado.

La vacunación no es obligatoria para los 1.2 millones de visitantes esperados para el 20 de noviembre al 2 de diciembre.

Solo se aceptarán pruebas rápidas de antígeno realizadas en las 24 horas previas al aterrizaje en Qatar si son de centros médicos oficiales y no autoadministradas. No se requieren más pruebas en Qatar si los fanáticos no desarrollan síntomas de Covid-19.