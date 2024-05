Acusan a 'Canelo' Álvarez de supuesta infidelidad con famosa actriz

Saúl 'Canelo' Álvarez, uno de los boxeadores más reconocidos a nivel mundial, ha sido acusado de una supuesta infidelidad que pone en entredicho su matrimonio con Fernanda Gómez. Este escándalo surge poco después de su victoria sobre Jaime Munguía, en una pelea donde algunos afirman que 'Canelo' mostró misericordia en los últimos rounds.

A pesar de su éxito en el cuadrilátero, 'Canelo' Álvarez se encuentra en el centro de la controversia debido a las declaraciones de la actriz peruana Verónica Montes. Montes, conocida por su participación en diversas telenovelas y programas de televisión, reveló en el programa "Chisme No Like" que el boxeador la contactó a través de Instagram con insinuaciones amorosas.

Según Montes, ella no respondió al mensaje de 'Canelo' debido a sus principios personales, subrayando que no se involucra con hombres casados. "No estoy buscando a nadie a través de redes sociales", afirmó Montes. Además, destacó que no le respondió a Álvarez porque no comparte la idea de involucrarse con alguien comprometido, considerando que no le gustaría que le hicieran lo mismo.

La respuesta de 'Canelo' Álvarez ante estas acusaciones aún no ha sido emitida públicamente, pero se espera que en los próximos días el pugilista se pronuncie al respecto. Mientras tanto, su matrimonio con Fernanda Gómez se encuentra bajo el escrutinio público debido a estas revelaciones.

