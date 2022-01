Aczino: 'Aunque alguien más gane el bicampeonato, será el segundo. El primero fui yo'

"Aunque alguien más gane el bicampeonato, será el segundo. El primero fui yo", aseguró Aczino al hablar de su bicampeonato en la Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. Ocho años después de su irrupción en la Inter, el llamado 'mejor freestylero que se ha parido' habló con RÉCORD sobre el día que lo consagró en lo más alto de la competición.

"Llegaba con ganas a la Red Bull. No ansiedad de preocupación, sino de que ya quiero que empiece el evento. Ese día desperté y sabía que iba a ganar. Hice bien en no gastar toda mi gasolina en los eventos previos a Red Bull Batalla, me ha pasado que gano todos los eventos del año, llega la Red Bull y quedo segundo y se borra todo lo que hice en el año. Ahora me pasó al revés, todas esas derrotas que tuve en el año, como que se borraron gracias a la Red Bull", dijo Mauricio Hernández González, mejor conocido como Aczino.

Aún sin tomar el micrófono en Viña del Mar, Mau relató que el entorno previo a la competición le dio la confianza suficiente para salir a devorarse a la Quinta Vergara: "En selección de puesto en la llave, cuando vi que nadie me eligió, dije: 'ya los tengo aquí, en la batalla mental, les tengo el paso adelante'". Horas después, en la Final contra el español Skone, el segundo cinturón era prácticamente suyo: 'cuando acabó la ronda a capela de la final, sentí que le había sacado mucha ventaja a mi contrincante. Dije: 'ahí lo tengo, tengo que no trabarme y no callarme'. Ahí me sentí ganador”.

ESTE AÑO FUE EL BUENO

Cruz Azul consiguió la Novena, el Atlas levantól la Segunda y Aczino logró el bicampeonato. Año inédito que no pasó desapercibido para el oriundo de Nezahualcóyotl, quien además es seguidor de La Máquina: "Rapder nos comentó: 'no manches, si gana el Atlas va a ser el año de los hechos históricos: el Cruz Azul, tú que ganaste el bicampeonato, algo de Checo Pérez, el Canelo había unificado títulos'".

El 2021 marcó la carrera de Mau y pese a tener una vitrina enorme de trofeos, él tiene claro que lo de este año es insuperable: "Me quedo con el bicampeonato, por ser el más reciente, me costó los mismos años que tardé en ganar el primero. Incluso los festejos son diferentes, nunca festejaba, pero ahora sí fue un festejo muy eufórico, personalmente significó mucho ganar algo muy importante".

'QUIERO CINCO CAMPEONATOS'

Momentos antes de que Mau levantara el cinturón en Chile, la organización anunció que México sería la sede de la Inter en el 2022, Aczino sonrío y ahora con el segundo cinturón, el tricampeonato en casa es más viable que nunca.

"No voy a estar en God Level, Supremacía, ni en BDM. A la mejor voy a estar en la USN preparándome para la Red Bull, practicando para llegar al punto más alto de mi nivel y asegurar el tricampeonato que me pondría otros tres escalones por encima de todos los competidores. Ya con el bicampeonato, aunque otro lo pudiera hacer, sería el segundo que lo gana, ya no sería el primer bicampeón, Me gustaría ponerle tricampeonato o por qué no cuatro o cinco”, dijo para RÉCORD.

¿OTRA RED BULL O EL TRI CAMPEÓN DEL MUNDO?

“¿La Novena o tu bicampeonato?”, le preguntamos a Aczino, el tipo ríe y responde sin dudar: “Me quedo con el mío, porque Cruz Azul es un equipo que quiero mucho, pero yo no juego. Mis triunfos personales no los cambio por nada. No sé si por a la mejor ver a México Campeón del Mundial, a la mejor con la condición de que me llevaran a mí al Mundial para hacer la canción o algo así. No cambiaría por nada mis trofeos. A la mejor por un campeonato de mundo lo pensaría, si me dejan tirar un penal”.

El futuro musical luce brillante para el freestyler mexicano, colaboraciones con grandes raperos como Gera MX, un posible junte con Nach y la promoción de su tema con Snoop Dogg. En las batallas disputará otra temporada de FMS, participará en Línea 16 y a fin de año buscará el tricampeonato de la Red Bull en México, todo mientras se mueve por festivales de música como el Vive Latino y participa en una serie producida por Star Plus. Así que la historia de Mau el Aczino aún tiene muchos capítulos que contar. “Ahora me siento motivado”, sentencia

