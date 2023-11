Aficionados mexicanos de Boca Juniors provocan burlas tras pelea con seguidores de Fluminense

La violencia volvió a ser noticia en la Copa Libertadores, ahora un par de días antes de la Final, luego que aficionados de Fluminense emboscaron a los seguidores de Boca Juniors en las playas de Copacabana, Río de Janeiro.

Trascendió que entre los hinchas argentinos se encontraban tres aficionados en particular que hace un par de meses se hicieron virales previo a la Semifinal del torneo de la Conmebol, cuando el conjunto xeneize se enfrentó a Palmeiras.

En aquella ocasión, trascendió que eran mexicanos hablando con acento argentino, y ahora nuevamente fueron protagonistas en redes sociales, pero por una grave situación. Y es que, de acuerdo con lo que narraron a medios sudamericanos, los aficionados brasileños les agredieron fuertemente y además los robaron.

En un video de la transmisión de TNT Sports, se observa a un reportero entrevistando a tres aficionados de Boca Juniors y uno de ellos relata lo ocurrido. "Boca era familia. Mientras que vinieron éstos y nos vinieron a quitar todo. Nos robaron cartera, nos pegaron, nos lanzaban sillas, palos. No puede ser que el futbol se viva así, no viajamos para esto. Viajamos para ver a Boca campeón, no para que nos acribillen", cuenta entre lágrimas.

"NO ATENDIERON A MI PAPÁ PORQUE TIENE LA CAMISETA DE BOCA" La fuerte denuncia de los hinchas de Boca agredidos en Brasil

En una entrevista posterior, los aficionados también denunciaron que no recibieron apoyo por parte de la policía brasileña, ni por parte de paramédicos solo por traer la playera de Boca Juniors. "Así no funcionan las cosas. Durante el evento, los hinchas de Boca así (con las manos levantadas) y la policía pegándole a los hinchas".

"En vez de buscar a los que pegaron, a los que robaron, a los que ocasionaron todo esto, buscaron a los de Boca. Así no funciona, esperemos que haya seguridad para el partido".

Usuarios se burlan de la situación

Sin embargo, la situación en lugar de causar empatía, provocó burlas en redes sociales entre aquellos usuarios que se dieron cuenta de que se trataban de los mismos aficionados mexicanos que previo a la Semifinal contra Palmeiras, se hicieron virales por hablar con acento argentino.



"Son los regios que hablaban como argentinos no?", "No merecen menos los mexicanos que apoyan a clubes argensimios", "Esos cabrones tienen de argentinos lo que Santi Giménez tiene de mejicano", fueron algunos de los comentarios en Twitter.

