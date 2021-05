América: Jugadores de las Águilas tuvieron fiesta con mujeres previo a duelo vs Pachuca

La celebración por el pase a la Semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf terminó en una fiesta descontrolada para algunos futbolistas del América. Días antes de encarar la Liguilla, cuatro jugadores de las Águilas festejaron en grande en una reunión a la que asistieron sin sus esposas, y en donde además de alcohol en exceso, rompieron la regla protocolaria de la Liga MX de la sana distancia.

Roger Martínez, Nicolás Benedetti, Richard Sánchez y Leonardo Suárez fueron los elementos americanistas que organizaron dicho encuentro al sur de la Ciudad de México, previo al fin de semana en que se disputaron los partidos de Repechaje, luego de haber derrotado en el Estadio Azteca al Portland Timbers en la Concachampions.

El Francotirador, colaborador de RÉCORD, pudo confirmar que los jugadores del América tuvieron su reunión el mismo día que el club les organizó un asado previo a su primer partido de Liguilla contra Pachuca, pero después de estar en el asado con directiva y compañeros Nico, Roger, Richard y Leo siguieron la 'fiesta'.

Con ello, violaron el reglamento de la Liga MX, y de haberse sabido tuvieron que haber sido aislados tal y como ocurrió en los casos del futbolista de Pumas, Alan Mozo, y del entrenador de Rayados, Javier Aguirre, por lo que no tuvieorn que haber jugado el partido de Ida ante los Tuzos, sin embargo, solamente Benedetti se quedó sin actividad, ya que los otros tres estuvieron dentro de la cancha.

No obstante, es muy probable que también al interior del club hubieran sido castigados, ya que esta clase de festejos están prohibidos por los tiempos de pandemia que se viven, cosa que evidentemente a los jugadores no les importó, y no solo pusieron en riesgo la salud de sus compañeros de equipo, sino también la de los rivales.

Cabe destacar que tres de los cuatro jugadores involucrados están casados y tienen hijos. Roger vive junto a su nueva esposa y su hijo de tres años de edad, mismo caso de Richard, que tiene un pequeño de dos años, mientras que Nico recientemente se acaba de convertir en papá por primera vez, y vive con su hija y esposa.

