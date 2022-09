André Marín preocupó de nuevo al público por su alarmante cambio físico

André Marín, presentador y comentarista deportivo, sorprendió con su notorio cambio físico durante la transmisión del programa 'La Última Palabra' de este domingo 25 de septiembre para la cadena televisiva 'Fox Sports'.

El canal de paga compartió en su cuenta de Twitter un clip corto sobre la mesa de debate que hubo este fin de semana y al difundirlo en redes causó revuelo entre los internautas.

Marín reveló lo que padece hace un tiempo: “una infección en el estómago que si no te la cuidas con antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestinos y el páncreas, (...) me atendieron de maravilla, estuve internado, es todo un tratamiento para volver a estar al cien, pero sí estuve en el hospital y fue un infierno, no sabes cómo te puede llegar, me platicaron los médicos que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante y te hace pedazos, no es una simple infección estomacal, lo que me pasó fue algo mucho más fuerte”.

Que pena ver el estado de salud de Andre Marin. No soy fan de el tras su deslealtad a Jose Ramon (que tampoco es una pera en dulce), pero pues nadie merece verse de esta forma y no ser tratado con humanidad y no con las burlas de todo aquel que ha posteado memes pic.twitter.com/968wABIUEL — .ianmg7310. (@ianmg7310) September 26, 2022

Hasta el momento, el comentarista no ha dado nuevas declaraciones sobre su estado de salud.

