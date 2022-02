Atletas olímpicas que participan en Beijing 2022 son la portada de la revista Playboy

Las atletas Lisa Buckwitz y Janine Flock están acaparando los reflectores durante este fin de semana, y no solamente por su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 que se están celebrando en Beijing, sino también porque son la portada de la revista Playboy.

La famosa revista destacó en ambas portadas que "Lisa Buckwitz y Janine Flock son nuestras dos heroínas principales del nuevo número".

Refiriéndose a la atleta alemana (Lisa Buckwitz), se mencionó que "la deportista está dando ejemplo a las mujeres para que tengan una imagen corporal más positiva: Toda mujer puede estar desnuda y nadie debería avergonzarse de su cuerpo. Por ejemplo, tengo algunos músculos más, ¿y qué? Quería mostrar que este también es el cuerpo de una mujer. No tengo que esconderme como una atleta competitiva. Ninguna mujer tiene que esconderse".

Sobre la austríaca (Janine Flock), detallan que "la atleta da ejemplo para que las mujeres tengan una imagen corporal más positiva: Quiero demostrar que un cuerpo natural también puede ser bello. Uno en el que no se hace nada. No me he hecho ninguna cirugía plástica y mantengo lo que tengo. Toda mujer puede estar orgullosa de su cuerpo".

