Battocchio: 'En Japón la pasé mal, no me gustó, pero es lindo y espero ir como turista'

La experiencia de Cristian Battocchio en Japón no fue la mejor. Y es que, a lo largo de seis meses, el ahora mediocampista de Pumas jugó en el Tokushima Vortis del futbol nipón, y aunque destacó su interés por otras culturas, reconoció que no fue fácil su paso por Asia e incluso tuvo que salir del país por un asunto con el gobierno japonés.

“Es algo que me gusta porque me gusta mucho viajar, conocer otras culturas, otras formas de vida y uno que lo puede hacer gracias a su trabajo, gracias al futbol es más lindo. Tuve la oportunidad de salir de Japón por un hecho personal, por unos asuntos con el gobierno japonés.

“Por la situación del Covid era más complicado porque estábamos encerrados, pasaba de casa al entrenamiento y del entrenamiento a casa. Sino tenía traductor no podía salir, tenía que ver quién estaba disponible. La comida también fue un problema; en Italia se come muy bien, Francia igual, Inglaterra un poco menos, pero cocinaba yo, la verdad que no tengo problema de adaptarme a la cultura. La verdad es que en Japón la pasé mal, no me gustó, pero es un lindo país y espero ir algún día a conocerlo, pero como turista”, dijo a RÉCORD el italoargentino.

Finalmente, el nuevo jugador auriazul describió qué características del futbol japonés: “Es muy dinámico, muy técnico, se corre mucho, es gente que tiene tres o cuatro pulmones porque no sé cómo corre tanto, pero hay una diferencia entre los primeros 10 y los últimos seis muy grande, pero me encontré con equipos muy buenos, que apuntan a jugar la Copa de Asia”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BATTOCCHIO SOBRE USAR EL '22' DE NEGRETE: 'NO HAGO MUCHOS GOLES, PERO DARÉ LO MEJOR'