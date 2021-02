Burro Van Rankin a Faitelson: 'Buscaste hasta el cansancio llegar a Televisa estando en TV Azteca'

Ventilan su pasado. Luego de que el reconocido locutor y conductor de radio y televisión, Jorge 'Burro' Van Rankin, invitó al analista deportivo de ESPN, David Faitelson, a cumplir con su palabra de perder la cabellera y regalar su casa después de que la Comisión Disciplinaria falló a favor de Atlas, y América perdió tres puntos 'sobre la mesa' tras ser culpable de alineación indebida por la presencia de Viñas, las diferencias entre ambos subió de tono.

Depués de que el comunicador negó que regalaría su casa y tras condicionar su corte de cabello sólo si el mandatario de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, lo acompañaba por una buena causa, el Hashtag #LordDeudor, creado por Van Rankin tomó relevancia en redes sociales, provocando así la molestia del colaborador de ESPN.

"Y tú, 'Burro' Van Rankin en especial, déjate de tonterías con lo de #LordDeudor. No somos iguales. No somos amigos. Tenemos un nivel distinto de educación. Tú y tus “amiguitos” de las novelas y los “progamuchos” de TV ya saben a donde pueden irse…Yo no lo debo nada a nadie", expresó David Faitelson.

Tras esta fuerte declaración, Van Rankin criticó la poca ética que muestra en redes David Faitelson, dejando en claro cómo se manejó en su años cuando pertenecía a TV Azteca.

"Te recuerdo Faitelson que durante años fuiste partícipe del duopolio que tanto criticas; JAMÁS te escuché pronunciarte en contra. Buscaste hasta el cansancio, a espaldas de tu casa, venirte a la que es la mía. Tu educación podrá ser muy buena; tu ética es raquítica", explicó.

