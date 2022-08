Cesca Fabregas: Contó cómo agredió a Ferguson con un trozo de pizza

Hace unos años, allá por el lejano 2003, el Arsenal londinense y el Manchester United disputaban ferozmente el campeonato de la Premier League, la lucha era tal que las peleas futbolísticas se llegaron a trasladar a los vestidores en más de una ocasión y Cesc Fabregas recuerda cuando se vio inmiscuido en una que resultaría ser épica.

En aquella temporada ambas escuadras estaban hombro con hombro en la disputa del trofeo inglés, Old Trafford recibiría el encuentro decisivo entre Red Devils y Gunners entregando un final inesperado fuera de los futbolístico, Cesc cuenta que luego de perder 2-0 los jugadores protagonizaron una pelea que empezó en la cancha y termino en el túnel donde un joven Cesc, que no había jugado en ese partido, decidió aventar un trozo de pizza entre la multitud.

“Yo no había jugado y entré en el túnel comiendo un trozo de pizza cuando todo comenzó. Honestamente, no miré a nadie en particular, lancé la pizza entre todos aquellos gigantes que se peleaban, pero le fue a parar a Sir Alex", aseguró el español

A casi 20 años de distancia Cesc asegura que fue inmaduro de su parte aventar la pizza y también comenta que haría ahora, casi dos décadas después del incidente de la pizza: "Me disculpé públicamente y estoy dispuesto a hacerlo de nuevo. No lo hice a propósito, son cosas que pasan. Era joven. Hoy no lo haría nunca. ¡Ahora me metería directamente en la pelea!", Finalizó el jugador del Como 1907 de la segunda división italiana.

