Javier 'Chicharito' Hernández, delantero del LA Galaxy y máximo goleador de la Selección Mexicana, está recuperándose de una lesión en el ligamento cruzado, la cual le impide jugar el resto de la temporada de la MLS y la Leagues Cup.

El mexicano compartió un clip en su Instagram en el que habla sobre su lesión, la cual tomó con positivismo y afirmó que esto lo hará regresar más fuerte al futbol.

"Siempre he sido creyente de que todo sucede por una razón en primer lugar, y en segundo lugar, nada sucede en tu vida que no puedas superar. Es parte del viaje, es parte de desafiarte a ti mismo, porque si estas cosas no sucedieran, si los obstáculos y la vida no te golpeara en la cara, no podría haber una historia, no habría lecciones", comentó 'Chicharito' para el podcast Playbook de David Maltzer.

Asimismo, el exdelantero del Real Madrid dio a entender que este es un obstáculo más en su carrera, sin embargo, no planea retirarse por esta lesión.

"Abraza esos momentos de dolor, porque la vida no se trata de no tener obstáculos, se tarta de sobreponerse a cualquier obstáculo que se atraviese en tu camino. Y lo más importante, disfruta el camino de la vida", señaló el canterano de las Chivas.

De igual forma, Javier Hernández mencionó que su familia jugará un papel muy importante en su recuperación, pues en los deportistas también es importante el tema familiar, así como el físico.

"Mi familia me ha ayudado mucho a enseñarme no solamente el trabajo interno como atleta, sino también el exterior, que es lo más importante. Creo que eso es lo que muchos atletas no pueden lograr porque piensan que se trata del talento, de habilidades físicas, que solo se trata del deporte, cuando también se trata de lo mental y del corazón", finalizó Javier.

