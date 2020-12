Chivas: Chicote Calderón lamentó perderse el primer ultrasonido de su hijo

Hace unos días el Chicote Calderón se enteró que sería papá, recibiendo la motivación necesaria para convertirse en el héroe del Clásico Nacional y eliminando al América en Cuartos de Final.

Hoy Calderón se encuentra concentrado con Chivas para su encuentro ante León, por lo que no pudo acompañar a su esposa Adriana al primer ultrasonido que se realizara para conocer a su bebé, ante lo cual el jugador no pudo ocultar su tristeza en redes sociales.

"Me siento muy triste. Hoy pudo haber sido mi primera vez para ir a ver a mi bebé, pero me tocó venir a un partido muy importante, me dolió mucho no estar contigo, mi amor, pero tú sabes de este gran compromiso, así mismo te pedí disculpas y se las pedí a mi bebé. Pero les prometo estar en las próxima cita mi amor. Los amo", escribió Calderón en su cuenta de Instagram.

El Rebaño buscará ganar el encuentro ante León para avanzar a la gran Final de la Liga MX.

