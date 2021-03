Christian Martinoli reaccionó al golazo de chilena de Tanna Sánchez

Tanna Sánchez anotó uno de los goles más bonitos en la temporada en el futbol estadounidense, hecho que no pasó desapercibido en México, en especial por Christian Martinolli, quien reaccionó a la increíble anotación.

Mexicana y de apellido Sánchez. Entonces el gol no podía ser de otra forma. https://t.co/hjbSE7965b — Christian Martinoli (@martinolimx) March 22, 2021

Desde sus redes sociales, el cronista deportivo compartió el tanto de chilena, recordando a Hugo Sánchez, con quien curiosamente Tanna comparte apellido. La jugadora mexicana vio el mensaje de Martinolli en sus redes y no dudó en preguntarle como hubiera sido su narración, a lo que Christian respondió con un corto video de uno de sus más emotivos cantos del gol.

Después de un tiro de esquina, la mexicana se acomodó y anotó un golazo de chilena para darle la victoria a la Universidad de Alabama, por 4 a 2, en el torneo femenil de la División 1 de la NCAA. El partido se había complicado, ya que la Universidad del Sur de Alabama recortó un 3-0 a 3-2, por lo que la anotación de la defensa azteca le dio tranquilidad al equipo.

"Este gol es para todos los que me apoyaron en algún momento de mi vida. Sin ustedes no habría sido posible", publicó Tanna a través de Twitter, quien también es seleccionada Sub 20 con el Tri.

