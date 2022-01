Christian Martinoli siempre ha tenido una personalidad muy peculiar. Así lo han manifestado quienes le conocen, como en este caso Barak Fever y Alejandro Blanco.

Los comentaristas contaron una anécdota que les tocó vivir junto al narrador cuendo estaban en TV Azteca. En el podcast de Fever, Me quiero volver chango, Alejandro Blanco contó que Martinoli rompió un pacto no escrito en la redacción de deportes de la televisora del Ajusco.

Los periodistas se rotaban para no ir a la oficina los sábados y domingos, pues esos días había poca actividad. "Martinoli no sabía de este arreglo. Creo que la primera chamba que le pidió David fue aparecer en la redacción un sábado y no encontró a nadie, había poca gente. Un lunes o martes encontró a David, que le preguntó: '¿Cómo te fue?' El respondió: 'Bien pero no había nadie'", contó Blanco.

Sin saberlo, Martinoli delató a sus nuevos compañeros. Al enterarse, Faitelson regañó a la redacción y muchos de ellos, como Carlos Aguilar o Polo Díaz, "le traían ganas, lo veían como un chismoso". Finalmente, Blanco, según contó él mismo, intercedió para apaciguar los ánimos y que la relación entre Martinoli y sus compañeros se recompusiera.

