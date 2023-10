Clint Dempsey reveló el berrinche que hizo cuando con el Fulham

Clint Dempsey es una figura dentro de los Estados Unidos no solo por lo que aportó a nivel de selección, sino que también por su entrega en sus diversos equipos, siendo uno de ellos el Fulham, club donde estuvo desde 2007 hasta 2012.

Duante su paso por el equipo inglés, el delantero de los Estados Unidos protagonizó un berrinche que le ocasionó tener que entrar a cirugía, pues cuando el Fulham se encontraba disputando la Semifinal de la UEFA Europa League de la campaña 2009/2010 fue que Roy Hodgson decidió mandar a Clint al banco de suplentes para aquel compromiso.

"Cuando otros titulares regresan no tienen problema. ¿Por qué no es lo mismo conmigo? Me tienes jo#*&… no puedes decir que hay 11 mejores que yo”, mencionó Clint en entrevista para CBS Sports.

Tras el altercado entre Dempsey y el propio Roy, el delantero de la Selección de los Estados Unidos terminó con un puñetazo a una ventana del vestidor que le provocó una fractura en la mano derecha.

A pesar del pleito, Clint consiguió llevar al Fulham a disputar la Final del torneo en aquella edición, pero caerían en el último juego de la campaña contra el Atlético de Madrid con un gol de Diego Forlán que le dio el título a los españoles.

