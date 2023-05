David Faitelson vuelve a criticar al Canelo: 'Es una mentira forjada por la industria para vender'

La victoria de Saúl 'Canelo' Álvarez ante John Ryder no convenció a todo el mundo, entre ellos a David Faitelson, quien criticó severamente la actuación del boxeador mexicano

Durante el programa Tercer Grado Deportivo, Faitelson aseguró que la actuación del Canelo no fue buena, pues considera que le faltaron "recursos boxísticos" y lo tacho de ser una "una mentira forjada por la industria para vender".

"Muy mal, me parece que defraudó el Canelo. Para mí, Saúl Álvarez es una mentira, una mentira muy grande, forjada mucho por la necesidad de la industria de generar un boxeador que venda y que llegue a niveles a los cuales no pertenece. La pelea del sábado defraudó, él tenía que haber terminado con el inglés, que era muy limitado, mucho antes de los 12 rounds; hubo gente en Guadalajara que abucheo, hubo gente que dejó la Arena. Canelo volvió a mostrar falta de recursos boxísticos", comentó.

Además, el periodista señaló que Álvarez es un boxeador sobrevalorado gracias a que la televisión lo ha vendido así a la gente.

"Le faltaron recursos, lució muy cansado, apático, no tirando la suficiente cantidad de golpes, ni siquiera moviendo la cintura. Se llevó una cantidad de golpes de un boxeador limitado, no encontró los ángulos, no metió los ganchos, le faltaron muchas cosas. Lo único que no me gusta es que lo sobrevaloran, lo que nos vende la televisión a veces puede ser una mentira", agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: CANELO ÁLVAREZ SE MOLESTÓ CON UN REPORTERO TRAS PELEA VS RYDER: '¿PARA QUÉ ESTÁS AQUÍ?'