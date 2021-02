David Faitelson y Ruso Zamogilny se pelearon en redes por caso Atlas-América

Mira @RusoZamogilny Respeto tu opinión. La valoró de quien viene. Si fuera Beckenbauer o Rafael Márquez me preocuparía, pero viene de ti...Por cierto, yo seré contradictorio, pero no me conocen como traidor en el futbol. ¿Le preguntamos a @Elchelis?

— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 22, 2021