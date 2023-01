Djokovic aclara polémica de su padre ante fotos en marcha prorrusa: 'No me gustó ver eso'

El tenista serbio, Novak Djokovic, estuvo en conferencia de prensa previo a la Final del Australian Open, donde se enfrentará al joven griego, Stefanos Tsitsipas, en lo que será la segunda Final entre ambos en un Grand Slam.

Novak habló sobre la polémica que generó su padre, Srdjan Djokovic, ya que circularon fotos del serbio en marcha prorrusa y a favor de Vladímir Putin, donde se le observa con manifestantes rusos que portan el símbolo ‘Z’ en significado a la aprobación de la invasión de Rusia a Ucrania.

"Bueno, sí. Vi, como todo el mundo vio, lo que pasó ayer. Fue desafortunado que la mala interpretación de lo que sucedió haya escalado a un nivel tan alto.

“Hubo, diría, muchas conversaciones con el director del torneo, con los medios y con todos los demás. A mí también me ha afectado, por supuesto. No me di cuenta esta anoche. Entonces, por supuesto, no me gustó ver eso", declaró Djokovic.

"La foto que hizo... estaba de paso. Escuché lo que dijo en el video. Dijo, Saludos. Desafortunadamente, algunos de los medios de comunicación lo han interpretado de una manera realmente incorrecta, finalizó el tenista ganador de 21 Majors.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NICOLÁS BENEDETTI ANUNCIÓ EL NACIMIENTO DE SU HIJO: “AHORA SÍ, FAMILIA COMPLETA”