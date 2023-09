Franco Escamilla destrozó a Sebastián Jurado tras errores ante América: 'Pongan una mochila'

Después de una actuación polémica en el partido entre Cruz Azul y América, en el que el equipo celeste resultó derrotado por 3-2, el portero Sebastián Jurado ha sido blanco de fuertes críticas por parte del comediante Franco Escamilla.

El reconocido comediante y aficionado celeste, originario de Monterrey, expresó su molestia con el desempeño de Sebastián Jurado en el equipo Cruz Azul. A pesar de las expectativas que se tenían cuando Jurado se unió al club, Escamilla ahora sugiere que el portero parece estar "amarrado" o que necesita "una mochila en la portería" para evitar que entren más goles.

Durante su participación en el programa 'Mesa Reñoña', Franco Escamilla no escatimó en descalificar el nivel del joven guardameta mexicano, destacando su falta de respuesta en el campo y la creciente cantidad de errores en su desempeño.

"Ya lo he dicho demasiado, yo propuse que pusieran una mochila, o que lo amarran así, como a Patricio en la portería. ¿Sabes qué es lo que me surra? Me dicen ‘¿viste el paradón de Jurado?’ Sí, sí vi cuando un wey remató y le pegó en la cara y se cul*** todo. Jurado, te voy a dejar en paz, pero ojalá que recuperes el nivel, has fallado en todas", mencionó Escamilla.

Además, Franco Escamilla respondió a las declaraciones previas de Jurado, quien después del partido contra el América afirmó que "quien importa tiene su teléfono para reclamarle". Aunque Escamilla posee el número de Jurado, decidió no contactarlo y declaró: "Tengo tu teléfono cabr**, tengo tu teléfono, pero no te voy a decir nada. Cada quien sabe como hace su trabajo, lo acabo de decir, eres malo, sí, ¿has funcionado? No. Espero que si te ponen otra vez, que sería mucha pendej*** del entrenado, ¡nos vemos el próximo domingo en la Arena Coliseo", sentenció.

La crítica de Franco Escamilla a Sebastián Jurado se suma a la controversia en torno al desempeño del portero en los últimos partidos, generando un debate en la comunidad deportiva y entre los seguidores del Cruz Azul sobre el rendimiento del joven jugador en el equipo.

