Gustavo Mendoza sobre el Tri: 'Hay que quitarle el control a Televisa y TV Azteca'

Explotó contra las televisoras. Tras la noticia de que Yon de Luisa seguirá al mando de la Federación Mexicana de Futbol, Gustavo Mendoza, periodista de Fox Sports, explotó en contra de Televisa y TV Azteca, pues señaló que el mal manejo de ambas televisoras son el fracaso de la Selección Mexicana en la actualidad.

“Hay que quitarle el control a Televisa y a TV Azteca. Emilio Azcárraga no debe ser quien decida al presidente ni director técnico”, empezó explicando el comunicador, para después señalar que no es por ganar de tener los derechos del Tri, sino buenos resultados.

“Ojo, mucha gente piensa que ésta critica la hago porque queremos tener los derechos de transmisión de la Selección en Fox Sports, por supuesto que los queremos tener, pero ese no es el punto; que los sigan teniendo, no importan, pero eso no les debe dar el derecho de manejar este país”.

Y es que México está a un partido de quedar eliminado del Mundial de Qatar 2022 si es que no cumple con golear a Arabia Saudita 4-0, esa posible eliminación significaría el peor papel de nuestro país es una Copa del Mundo.

“Señor Azcárraga, sé que está en Qatar, ya dese cena, nos ha manejado en los últimos siete, ocho Mundiales, y nos ha llevado a ningún lado. Estamos en la antesala de la peor participación de México desde el setenta y ocho en una Copa del Mundo. Señor Azcárraga, señor Ricardo Salinas, déjenle el trabajo del futbol, de la cancha, a gente que sabe y que sepan manejar nuestro futbol, es ahí donde está el tema principal”.

"HAY QUE QUITARLE EL CONTROL A TELEVISA Y TV AZTECA"@GusMenFox lazó un fuerte mensaje a Emilio Azcárraga y Salinas. No les da el derecho a elegir al presidente de la FMF y técnico del Tri. @RafaMLOficial@carlossalcido7@CharlynCorral#FOXSportsenQatar pic.twitter.com/QmGjB774XD — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 29, 2022

Será este miércoles a las 13:00 horas de la Ciudad de México que el Tricolor deberá matar o morir para avanzar a los Octavos de Final de Qatar 2022 y lo podrás seguir en RÉCORD a través de sus tradicionales 'Minuto a Minuto'.

