¡Inédito! Nauru se convierte en el único país que no ha jugado un partido de futbol internacional

Nauru se ha convertido en el único país que no ha logrado disputar un partido de futbol internacional en el mundo, el microestado insular del Pacífico se quedó el solitario tras el estreno las Islas Marshall ante Islas Vírgenes de Estados Unidos.

La nación insular de aproximadamente 42 habitantes se estrenó dentro del torneo Outrigger Challenge Cup, realizado en Arkansas en Estados Unidos, donde también participan Islas Turcas y Caicos y el norteamericano Ozark United U19.

El debut de uno de los países que quedaban sin debutar en un partido de futbol internacional terminó con un 4-0 adverso; sin embargo, el resultado no era prioritario y simplemente era saltar al campo para hacer historia.

Nauru, una nación de rugby

Nauru es un microestado insular del Pacífico, un país es conocido por el juego de rugby con una población de sólo 12 habitantes. Su historial con el balompié es limitado, apenas registra dos partidos no oficiales.

El primer juego realizado por Nauru se desarrolló en 1994 con partido amistoso no oficial contra un equipo de mineros de las Islas Salomón y el segundo realizado en 2014 ante un conjunto de refugiados para el Día Mundial de los Refugiados.

Pronto podría debutar

Han sido dos años de pláticas para que Nauru haga su debut en un partido intencionalidad reconocido por la FIFA pero sigue sin hacerse realidad, para ello Charlie Pomroy en 2023 tomó las riendas, mientras que el exdelantero del Reading Dave Kitson fue nombrado entrenador y embajador.

