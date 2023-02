Ivana Knoll, la seguidora más sexy de Qatar 2022, ¿Por fin llega a Only Fans?

Ivana Knoll cautivó al mundo del futbol con su espectacular figura en la Copa del Mundo de Qatar 2022, su presencia en los estadios puso de cabeza al país árabe y le dio un aire totalmente nuevo en sus redes sociales.

"La Novia del Mundial" confesó en un pódcast que mucha gente ha insistido porque abra un Only Fans, sus seguidores en redes y la gente en general ha pedido el perfil de Knoll, cosa que la propia croata ha considerado.

"La mayoría de las veces no tomo todo lo que me ofrecen, porque me gusta trabajar con marcas que me gustan, y no hay muchas, porque me gusta presentar lo que realmente me gusta, y no solo por lo que me pagan", aseguró Knoll en entrevista con Michael Babcock y Lucas Widman.

Knoll aseguró que ninguna cantidad hará que ella abra un Only Fans porque simplemente no es algo que le interese.

"No condeno, pero no soy ese tipo de persona. No es para mí. Traté de explicar que no siempre se trata de dinero, me importa la reputación", finalizó la croata.

