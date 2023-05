La modelo española Joana Sanz habló en "El Programa de Ana Rosa" de Telecinco para aclarar los rumores sobre su relación con su aún esposo, el futbolista Dani Alves, quien está acusado de presunta agresión sexual en una discoteca de Barcelona.

Sanz afirmó que los trámites de divorcio siguen en marcha y que aunque Alves todavía está enamorado de ella, no es cierto que no le vaya a dar el divorcio.

"Sigue enamorado de mí, pero no es cierto que no me vaya a dar el divorcio. Yo no quiero ir a malas pero él me ama y está aferrado a mí.

"Hablo con él todos los días desde prisión, él todavía está asimilando lo que está pasando", explicó Sanz.

Además, la modelo también ha anunciado que se mudará a Madrid debido a las grandes propuestas de trabajo que ha recibido y a un proyecto que la tiene muy ilusionada y que pronto compartirá con sus seguidores.

