Actualmente, existen muchísimas opciones en cuanto a podcast se refiere, pero uno comandado por una espectacular rubia poco a poco se ha ido posicionando en el gusto del público. Se trata del pódcast La Capitana de Sandra de la Vega , una talentosa mujer nacida en Guadalajara, Jalisco, que es comunicóloga y comparte su vida con uno de los mejores futbolistas de México, Andrés Guardado

En exclusiva para RÉCORD, la guapa rubia platicó aspectos de su vida profesional y familiar.

Así surgió la idea de realizar La Capitana

“A mí me invitaron primero a hacer un blog en la empresa en la que trabajo. Me dijeron que como siempre me la pasaba grabando a mis hijos en Instagram, estaría padre que hiciera un blog y a mí me pareció una gran idea y comencé a hacerlo.

Pero cuando fue el mundial de Qatar, el año pasado, me dijeron que lo cambiáramos un poco porque no tenía tantas vistas, entonces pensamos en hacer entrevistas con las esposas de los futbolistas y esa idea me pareció mucho mejor. Ahora está teniendo mucho éxito y la verdad es que el podcast está saliendo muy bien y estoy contenta”, nos dijo Sandra de la Vega.

El nombre del podcast tiene un origen muy personal para ella: “Desde que empezó el blog, los de la agencia me dijeron que les gustaba la idea de que se llamara ‘La Capitana’, justamente porque Andrés era capitán de la Selección en ese entonces y también en el Betis, y yo les dije ‘pues no me queda mal porque también soy la capitana de mi casa’”.

Sandra nació y estudió comunicación en Guadalajara

“Nací en Guadalajara y estudié Comunicación en la Universidad, luego hice una especialidad y una maestría en publicidad y comunicación corporativa y la verdad a mí me gusta mucho más todo el tema de relaciones públicas y organización de eventos.

Pero ahora con el pódcast estoy aprendiendo mucho, y para mí es un reto porque a veces estoy muerta del miedo antes de realizar una entrevista y he vencido mis nervios de estar frente a la cámara”, nos dijo en confianza.

Al principio Andrés no estaba seguro con su blog

Sandra de la Vega comparte que al principio, Andrés no estaba muy contento: “Él nunca ha sido de redes sociales y pensó que la idea del blog era para que la gente lo viera a él, pero cuando se dieron cuenta de que aparecía muy poco, él se relajó mucho más y, aunque no es tan expresivo, a veces sí me lo cacho que está viendo las entrevistas y le digo ‘¡hey, eres fan!’”

Habla de su hermosa relación con ‘El Principito’

“En septiembre cumplimos doce años juntos, y todo fue muy rápido: desde los cuatro meses me fui a vivir con él. En ese tiempo vivía en Coruña y empezamos la relación a distancia, pero como yo siempre he sido muy intensa, la verdad quería estar donde él estaba y les dije a mis papás que me quedaría ahí con él, y desde España, donde yo estaba estudiando, les mande un mail. Pero si les dije que si en un año yo veía que no funcionaba, pues iba a regresarme. Gracias a Dios todo ha funcionado”.

Aunque podría creerse que la pasión por el futbol los une, Sandra confiesa que ella no es pambolera de corazón: “Siempre he dicho que no me gusta el futbol y no conozco casi nada, entonces creo que a él también le gustó eso de mí y hasta la fecha mucha gente me pregunta cómo es vivir con Andrés y la verdad es que yo lo veo como un ser humano normal”.

Como toda relación, han tenido altas y bajas, pero el amor que se tienen ha sido la brújula para recuperar el rumbo:

“Alguna vez estuvimos separados durante un verano porque él tuvo un periodo de estrés por el futbol, la familia y otras cosas, pero siempre hemos estado juntos. No ha sido fácil porque hemos vivido cosas difíciles como pareja y hoy en día tenemos un matrimonio supersano, lleno de comunicación y comprensión”.

De los planes de casarse por la iglesia y usar el vestido de novia que ya tiene, comento:

“Nosotros nos casamos en Las Vegas y en algún momento la boda formal me ilusionaba bastante, de hecho, tengo mi vestido y todo, pero con el paso de los años lo fuimos dejando. Eso nos ha servido porque como nunca fuimos esposos, siempre estamos como novios y luchamos por los detalles, y por siempre mantener bien la relación.

Hace poquito hablamos de organizar otra vez la boda, pero al final siempre lo descarto porque es mucho dinero y a veces creo que no vale la pena; ósea, ya tengo a mis hijos. Pero a lo mejor hacemos una fiesta con amigos cercanos y yo lo que la verdad quiero es ponerme mi vestido de novia y aventarme a la alberca, también es verdad que a mi papá sí le gustaría verme en la iglesia, pero ya habrá tiempo. Este año sí lo descartamos, pero quizá el próximo”.

Los tesoros de Andrés y Sandra: Sus pequeños Máximo y Catalina

“Ellos son mis mayores tesoros de la vida. Andrés y yo sabemos que somos afortunados de tener a estos hijitos porque son unos niños increíbles. Ahora que Máximo está más grandecito toda la gente me dice que es un gran niño, obviamente es inquieto, pero como cualquier niño, en la escuela siempre me dicen que va muy bien y ahorita está con el tema del futbol a todo lo que da”.

Sobre la princesa de la casa, nos contó que tiene una relación muy especial con su papá: “Andrés dice que Catalina es nuestra princesita moderna, porque le gusta vestirse muy a la moda. Andrés es un gran padre, a veces cuesta más porque está mucho tiempo fuera, pero él siempre trata de estar presente y es un superpapá que le dedica mucho tiempo y les demuestra su amor, lo cual ha hecho que los niños crezcan felices y sanos”.

Al cuestionarla sobre qué gol de su esposo ha festejado más y por qué razón, nos confesó:

“Fue un penal. Recuerdo que cuando ganaron la Copa del Rey, yo estaba con mis amigos de España y mi hijo Máximo sé que quedó dormido en mis brazos mientras Andrés estaba por tirar un penal y yo no podía pararme porque traía a mi niño. Entonces estaba nerviosa y emocionada a la vez, de repente escucho que toda gente grita el gol y me impresioné mucho al sentir toda la adrenalina del gol”.

Sandra siempre pide a la Virgen por Andrés: “Él siempre me escribe cuando está por llegar al estadio y yo siempre le echo porras desde donde estoy. Como estudio numerología siempre le digo que es el número uno y que se encomiende a la Virgen para que todo salga bien en su partido. A veces él me pide que en cualquier partido importante, prenda mis velas porque yo soy mucho de pedirle a la Virgen y siempre que le he pedido por él, no me deja nunca”.

A sus 36 años, Andrés se mantiene compitiendo a máximo nivel; sin embargo, Sandra nos compartió cómo ve su vida cuando ‘El Principito’ se retire de las canchas: “A mí me encantaría que se retirara en el Atlas porque sé que para él es un sueño un partido con el Atlas, aunque en el Betis lo han tratado con mucho cariño y si se llegara a retirar ahí sería algo muy importante, porque Andrés ya es un referente de ese equipo”.

“Cuando él se retire, dice que quiere ir a muchos torneos de tenis, de Formula 1 y viajar mucho, entonces yo quiero disfrutar con él ese tiempo que tenga de descanso. Tal vez no sea mucho tiempo, pero el que sea lo disfrutaremos mucho juntos”.

Revela algunos secretos de Andrés

“Andrés es una persona con un carácter muy lindo y tranquilo, no es fácil hacerlo enojar, yo siempre he creído que los futbolistas sacan todo su enojo en la cancha y ya en casa son muy relajados. Le encanta mucho cocinar, es muy bueno haciendo salsas y le he dicho que debería hacer una para embotellarla y venderla”.

Sandra también describió al Andrés Guardado que el aficionado no ve: “Él es muy feliz llegando a casa con sus hijos, ver la televisión con ellos y no salir, de hecho, es supercasero. Hay algo que le encanta y es ir a las luchas, siempre que va se pone muy loco, muy emocionado, incluso me ha dicho que quiere llevar a Máximo, pero yo le digo que no porque se desata, y como se pone máscara para ir lo vive muy intensamente, le encanta ir y llenarse de ese ambiente”.

Su hijo Máximo quiere seguir los pasos de su padre

“Mi hijo dice que sí, pero nosotros no lo hemos presionado a nada porque ahora está pequeño; sin embargo, él es muy responsable con sus partidos, a veces sus amiguitos lo invitan a fiestas y prefiere ir a entrenar en lugar de ir con ellos. Andrés me dice que eso es muy importante en un futbolista, el ser disciplinado y sacrificar algunas cosas”.

“Máximo dice que él quiere jugar en el Atlas, en el PSG y está muy ilusionado por jugar futbol. A mí me gustaría que siga con el deporte porque es algo que le ayuda mucho a desestresarse y a ser ordenado, le pido mucho a Dios que lo ilumine por un buen camino. Andrés en ese sentido es muy comprensivo con él, no es estricto ni nada, sí le enseña, pero nunca le dice qué a hacer en sus partidos y a los dos nos gusta respetar sus decisiones”.

Asegura que Andrés será un gran director técnico

“Yo creo que Andrés será mejor director técnico que futbolista, no es que sea mal jugador, al contrario, es increíble, pero incluso los mismos entrenadores con los que está ahora le preguntan sobre algunas visiones de juego. Tuvo también una oferta de jugar y dirigir un equipo al mismo tiempo y yo le digo que eso no lo hace cualquiera. Creo que lo ven capaz de dirigir”.

‘La Capitana’ ve a Andrés Guardado como DT del Tri

“A veces no se nota mucho su ausencia en la selección porque recién se acaba de ir, pero lo que vivió e hizo va a tener sus frutos en un futuro. Hay cambios que internamente se han hecho gracias a él como capitán, aunque parece que no. En la selección le escribían que lo extrañan mucho, ya que él dejó su huella muy marcada y ahora que yo entrevisto a algunos jugadores, siempre escucho que hablan cosas muy buenas de él y dicen que han obtenido muchas enseñanzas de él”.

“Incluso Oribe (Peralta) me contó una vez que las palabras de Andrés lo ayudaron mucho en momentos difíciles y eso es algo que me hace sentir muy orgullosa de él. Si en algún momento llega a ser director de la selección, será de las personas que utilice todo su conocimiento para sacar adelante a su equipo”, finalizó.