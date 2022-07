Lakers: Exjugador de la NBA señaló que sueña con Kobe... ¡y hasta juegan juntos!

Lamar Odom, exjugador de la NBA, compartió que en las últimas semanas ha soñado mucho con su excompañero fallecido, Kobe Bryant, con quien coincidió durante algunos años con los Lakers de Los Ángeles.

Kobe Bryant tiene más de dos años de fallecido, pero el espíritu de 'Blackmamba' se mantiene en muchos corazones de excompañeros y amigos como en este caso fue Lamar Odom.

Durante una entrevista con TMZ, Odom afirmó que ha soñado con él y que incluso dentro de sus sueños recuerda que ellos jugaban juntos, aunque no aseguró si ganaban o perdían.

Odom aseguró que en vida, Kobe Bryant fue como un maestro, ya que le enseñó muchas cosas, dentro y fuera de la cancha, y también llegaron a tener pérdidas muy significativas en sus vidas.

"En la cancha me enseñó a forjar defensas, a tomarme mi tiempo y a cómo hacer que ganar fuera mi objetivo final. Fuera de la cancha me enseñó a firmar mis propios cheques. Por supuesto, cualquiera que me conozca sabe que he sufrido muchas pérdidas, pero la única que puedo comparar con esta fue cuando perdí a mi hijo", sentenció el exjugador de la NBA.

