‘Le mando un beso’ Integrante de la Casa de los Famosos manda mensaje a jugador del América

Como era de esperarse, el reality de Televisa, ‘La Casa de los Famosos’, volvió a dar de qué hablar en su nueva temporada, esta vez, fue la recién eliminada, Mariana Botas, quien se encargó de contar cómo vive su pasión por el futbol.

Mariana Botas | IG:@marianabotasl

‘El único que hay, el América’

Tras convertirse en la participante eliminada de la semana, Mariana apareció en un programa de TUDN, donde se le cuestionó a que equipo le iba, a lo que la actriz no dudó ni un segundo en declararse fan de las Águilas del América.

“Evidentemente al único que hay, al América obviamente. Toda mi familia le va al América, mi papá nos llevaba al estadio y mi abuelo también le iba al América, entonces es de familia”, declaró Botas.

Fidalgo y Maximin | @Alvaro10fidalgo

Lo sorprendente de la entrevista vino después de decir a que equipo le iba, pues la actriz tampoco tardó en declarar quién era su jugador favorito, además de mandarle un ‘peculiar’ saludo.

“Álvaro Fidalgo, le mandó un beso y un abrazo enorme, y todo el éxito igual a Maximin”, concluyó Mariana Botas luego de confesar su cariño por el Tricampeón de México.

Jugador del América, Álvaro Fidalgo | @Alvaro10fidalgo