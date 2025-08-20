Lionel Messi y su Rolex Barbie: ¿Cuánto cuesta el lujoso reloj de la estrella de Inter Miami?

El pasado 26 de julio, durante el encuentro entre Inter Miami y FC Cincinnati en el Chase Stadium, Lionel Messi acaparó miradas pese a no haber pisado el campo de juego. El capitán del conjunto rosa se encontraba cumpliendo una suspensión de un partido en la MLS, por lo que siguió el partido desde uno de los palcos del estadio ubicado en Fort Lauderdale, acompañado por su hijo Thiago.

Sin embargo lo que más llamó la atención no fue su ausencia en la cancha, sino el llamativo reloj que portaba en la muñeca: un exclusivo Rolex Barbie. Se trata de un Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, una edición especial producida fuera de catálogo en 2024, que recibió su apodo debido a su paleta cromática dominada por el rosa.

Messi es conocido por su pasión por los relojes | AP

¿Cómo es y cuánto cuesta el Rolex Barbie?

La pieza, que ha ganado popularidad en redes sociales tras la aparición del jugador argentino, está fabricada en oro amarillo de 18 quilates, con esfera de ópalo rosa, bisel con 36 zafiros fucsia y correa de piel de aligátor rosada. Se estima que su valor de mercado ronda los 800 mil euros, y que existen apenas diez ejemplares en el mundo.

El uso del ópalo rosa como material para la esfera hace que este reloj sea aún más exclusivo, ya que se trata de una piedra natural compleja de trabajar y poco habitual en la relojería de lujo. La combinación con los zafiros fucsia y la correa del mismo tono representa una apuesta estética poco convencional para Rolex, históricamente reconocida por su sobriedad en el diseño.

Messi lució un reloj lujoso en el palco del Chase Stadium | GETTY IMAGES

No es la primera vez que Messi opta por un reloj en tonos rosados. Durante un entrenamiento reciente con Inter Miami, ya se lo había visto con un Rolex Oyster Perpetual ref. 126000 en ese color. Sin embargo, el modelo exhibido en el palco ante FC Cincinnati es uno de los más raros y difíciles de encontrar dentro del universo de la alta relojería.

¿Qué otros relojes tiene la colección de Messi?

Messi es un conocido coleccionista de relojes, especialmente de Rolex. Se estima que su colección personal incluye más de quince piezas, entre ellas varios Daytona, modelos Yacht-Master, Submariner y GMT-Master II. Entre sus ejemplares más célebres destaca el Daytona Rainbow en oro blanco con zafiros multicolores, así como un GMT-Master II con esfera de meteorito, una de las ediciones más codiciadas por los fanáticos de la marca suiza.

Así es el exclusivo reloj de Messi | CAPTURA