MayThe4thBeWithYou: El deporte se une a la celebración del Día de Star Wars

Año con año el "May the 4th be with you" ha tomado fuerza en todo el mundo gracias a las redes sociales, este año el deporte se ha unido de gran manera.

Algunos equipos de distintas ligas y deportes como la NBA, NFL, Liga MX, LaLiga, Premier League, entre otras, se han unido a la celebración y conmemoración de Star Wars.

Instituciones como el Real Madrid, Atlético de Madrid, los Bulls, Denver Broncos y más, no han dejado pasar la oportunidad para acercarse a sus fans en este día.

La mayoría de ellos ha hecho publicaciones en sus redes sociales en las que incluyen el hashtag "May the 4th be with you" acompañado de fotos y videos.

Que la fuerza nos acompañe a todos. ¡Feliz Día de #StarWars! #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/pvB3gPZD8a — Broncos En Español (@BroncosEspanol) May 4, 2023

Unos se han caracterizado con disfraces, otros han editado las fotos o videos, algunos los llevan inclusco en sus accesorios, pero todos comparten una cosa, el amor por la saga de películas.

El festejo se hace en este día debido a que en inglés es muy parecida la pronunciación de la mítica frase de las películas “Que la Fuerza te acompañe” (May the Force be with you) con “Que el 4 de Mayo te acompañe” (May the Fourth be with you).

Los aficionados también han estado interactuando y respondiendo con memes, pero también agradeciendo a los equipos que se tomen el tiempo de recordar este día que es especial para los fans de Star Wars.

Los equipos mexicanos se han hecho muy presentes, el América, las Chivas, Tigres, Pachuca, Toluca son algunos equipos que se han unido al trend.

