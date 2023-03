La afición de la Selección Mexicana se hizo presente en el Estadio Azteca para el partido ante Jamaica. No solo hicieron una gran asistencia, sino también fueron críticos y abuchearon a ciertos futbolistas, entre esos Memo Ochoa.

Guillermo Schutz, comentarista de TUDN, estuvo en desacuerdo y defendió al arquero del Salernitana a través de Twitter.

“Quien abuchea a Memo Ochoa no merece ser mexicano. Así de fácil. Malditos cortos de memoria”, escribió Schutz.

El tuit no tardó en recibir respuestas y Memo Schutz respondió algunos tuits. “Sin Memo Ochoa llegabas al partido de Arabia Saudita eliminado. Podrás no comprar a la selección, pero los resultados negativos no fueron por el portero”, agregó sobre el Mundial de Qatar 2022.

