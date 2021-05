Santos: Alexa Martínez, la 'gemela' de Carlos Acevedo

Previo a disputar la Final ante Cruz Azul, Carlos Acevedo, el portero encargado de defender la portería de Santos conoció a su 'gemela'.

Se trata de Alexa Martínez, tik toker que cobró fama por su parecido físico con el joven cancerbero de los Guerreros.

"Yo me vi al espejo y dije: 'ay no, sí somos (gemelos)'. Yo no soy aficionada al futbol, si le he ido a un equipo sería a Xolos porque soy de Tijuana, pero ahora siento un compromiso de aunque sea ver el partido (Final ante Cruz Azul), porque ya siento que me estaré viendo a mí", reveló Martínez de 22 años en entrevista con TV Azteca.

Además, Alexa, aunque no es gran aficionada al futbol, le deseo toda la suerte a Carlos Acevedo previo a la Final del futbol mexicano.

"Le deseo todo el éxito del mundo, de lo que he estado viendo es un rockstar, que le vaya muy bien de todo corazón", dijo la tik toker.

Incluso Acevedo se ha puesto en contacto con Alexa y a través de un en vivo el arquero escribió: "Saludos gemela un abrazo. Gran ukulele"

