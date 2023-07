Shakira confiesa que su sesión contra Bizarrap estuvo cerca de no salir

En medio de los rumores sobre una relación amorosa con Lewis Hamilton, Shakira ha revelado que la BZRP Music Session #53 con Bizarrap, en donde le 'tira' a Gerard Piqué, estuvo en riesgo de no salir por recomendación de su entorno.

Luego de poner fin a su matrimonio con el exfutbolista del Barcelona, Shakira se 'descargó' en la sesión con Bizarrap con claras indirectas hacia Piqué y a la actual pareja del exjugador, Clara Chía.

Sin embargo, ya cuando estaba grabada y lista para salir, el entorno de la artista colombiana le cuestionó sobre la letra y le recomendaron que no saliera a la luz.

"Mucha gente alrededor mío y mi equipo me decían: 'no, no vas a sacar esa canción, ¿en qué estás pensando'. Y yo dije no. Yo soy una empleada de las Naciones Unidas, yo soy una artista y tengo que expresarme. Es que no tengo otra manera de hacerlo y esa libertad de expresión no es negociable", comentó Shakira en una entrevista con Alejandra Espinoza.

Como lo esperaba el entorno de la colombiana, la canción generó polémica por los comentarios hacia Gerard Piqué, sin embargo, fue todo un éxito. Luego de seis meses desde su lanzamiento, el video musical tiene más de 585 millones de reproducciones en YouTube.

