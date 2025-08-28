¡Todo un fenómeno en LA! Heung-Min Son lanzó primera bola en juego de Dodgers

Heung-Min Son sigue acaparando miradas en Los Ángeles tras su fichaje con LAFC, aunque esta vez cambió el balón por un guante.

El futbolista surcoreano fue invitado especial de los Dodgers y lanzó la primera bola del juego de este miércoles contra los Cincinnati Reds.

Son subió al montículo con con una camisola del conjunto angelino y con una gran sonrisa lanzó la bola, llevándose los aplausos de los asistentes.

Al finalizar, también participó en un intercambio de jerseys y recibió el de Freddie Freeman, estrella y primera base de los Dodgers.

Impacto inmediato

El exjugador del Tottenham llegó con el pie derecho a LAFC, pues su influencia dentro de la cancha se notó desde el primer instante.

Hasta el momento, ha jugado tres partidos, en los cuales registra un gol y una asistencia.

