Tuca Ferretti le mentó la madre y pendeje... a canterano de Tigres de 15 años

El carácter del ‘Tuca’ ha sido tema en distintas ocasiones, pues su intensidad con la que vive el futbol, su forma de explotar dentro o fuera de las canchas o el cómo se dirige a los mismos jugadores que llega a entrenar, lo han mantenido como un DT de 'temer'.

Esta vez, quién nos cuenta una historia bastante peculiar es Emmanuel Cerda, quien fue canterano de los Tigres, escuadra con la que logró debutar en 2006. Por otro lado, al delantero mexicano cuenta que no la pasó nada bien cuando fue llamado para entrenar con el primer equipo cuando él solamente tenía 15 años.

“Me mandaron a entrenar, era futbol y lo único que me dijo Tuca es ‘no te le despegues a Claudio Suárez’ y yo tenía 15 años y andaba presionando. De repente Claudio sale jugando y la pone allá en la esquina y casi es gol.

"Pues que pita el Tuca y viene bien tranquilo, como que ya todos sabían, y de repente se me acerca y me dice ‘¿sabes quién es Claudio Suárez?’ y le digo es él y de repente explotó, se le salía hasta la baba, me mentó mi madre como 20 veces, literal, me pendejeó, me basureó y yo por dentro dije ‘pinche viejo’”, comentó.

