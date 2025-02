'Vasco' Aguirre apuesta una cena con Martinoli y Luis García si le atinan a los convocados a Nations League

México entra en la fase de la Nations League en este mes de marzo, es por ello, que aprovechando la enigma que da el saber la lista de convocados para esta competencia, Javier Aguirre apostó una cena.

En una entrevista para TV Azteca, el ‘Vasco’ le soltó una apuesta a los panelistas de la televisora del Ajusco, Martinoli, Carlos Guerrero, Luis García, David Medrano y Zague.

La apuesta se basa en que si ellos le atinan a los jugadores que serán convocados para la Nations League, Aguirre les paga una cena, si esto no sucede, quienes pagarán serán los integrantes de TV Azteca.

“Si coinciden en 18 jugadores (la lista es de 23 futbolistas}, toda la lista, 18 iguales, les pago una cena a todos, y si no, y si no qué, y si no, me dejan de chingar”, expresó el técnico de la Selección Mexicana.

Mientras interrumpía Medrano: “Y si no te invitamos nosotros acá (la cena en un restaurante)”.

México vs Canadá

El próximo 20 de marzo, el combinado azteca buscará el pase a la Final de la Nations League cuando se mida a Canadá, en la otra llave, Panamá y Estados Unidos definirán al otro finalista.

Hay reto para Los Protagonistas



Javier Aguirre le apostó una cena a @GarciaPosti @CARLOSLGUERRERO @martinolimx @LRZague @medranoazteca si le atinan a 18 jugadores de la lista del 'Vasco' para la Nations League #SelecciónMexicana #AztecaDeportes #JavierAguirre pic.twitter.com/nSdCfGQmR5 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 26, 2025

