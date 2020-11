Video: Cuauhtémoc Blanco fue criticado por errores en discurso

A través de redes sociales circula un video que es objeto de burlas en contra del exjugador del América y actual gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco.

El mandatario estatal fue duramente criticado en redes sociales por dar un discurso mal redactado, el cual ademas pronunció mal algunas palabras y otras las recortó en evento ante el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Desde aquí, en este increíble 'recintre' en donde se respira historia y voluntad, lo reciben un especial cariño. Una vez más 'venido' al estado anfitrión del mundo, Morelos es su casa señor Presidente. Y ahí enfrente, como usted lo ve, son la gente del PAN del PRI que siempre han querido 'destabilizar' a su gobierno. Y como siempre se lo he dicho estamos con 'uste' hasta la 'muerta' y ahí están los mimos panistas y los mismos priistas. Muchísimas gracias señor Presidente", se le escuchó a Blanco Bravo en su discurso.

Es el problema de pensar que porque alguien destaca en algo, lo hara en todo lo demás. A Cuauhtémoc Blanco Bravo, mi respeto y admiración, únicamente como futbolista, pero como político es deprimente en todo sentido. Nada más que decir. pic.twitter.com/WyXqrudouC — Espacio América (@EspacioAmerica) November 1, 2020

"Habría que ver quién gobierna en realidad en Morelos, con ese nivel de ignorancia no creo que Cuauhtémoc tome las desiciones importantes", "No sabe ni leer" y "Pinche Cuau... debería practicar mínimo... no mames no puede ni leer!!! El buen Cuau!!! Aventado y Chingon pero muy pendejo", fueron de los comentarios que recibió el video de las declaraciones del exfutbolista.

"Desde ahora tengo claro que si llega a resultar candidato a presidente en 2024, yo no votaré por el, y espero no vaya a ganar el. Y completamente de acuerdo, como futbolista fue mi ídolo, pero como político deja mucho que desear", mencionó otro usuario de Twitter.

