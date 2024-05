¿Y esto? Peluche Caligari comparte video de 'curiosa' porra de Pio FC

A un día del esperado encuentro entre Peluche Caligari y Pio FC, programado como el partido inaugural del Final Four de la , las tensiones han comenzado a escalar debido a un intercambio de provocaciones en redes sociales entre ambos equipos.

El equipo mexicano, Peluche Caligari, expresó su ‘malestar’ a través de un comunicado y un video publicado en sus redes sociales, donde cuestionan una porra supuestamente compartida por los seguidores de Pio FC. Según el equipo, la porra comenzaba con un cántico usual en eventos deportivos, pero tomó un giro inesperado al incluir ‘algo extra’.

"Oigan esto no es broma. Entendemos y se nos hace gracioso lo de 'el que no salte es del Peluche', pero lo que sigue después de eso nos parece una falta de respeto. Ojalá la Kings League AM tome cartas en el asunto", declaró Peluche Caligari en redes sociales

A pesar de que parecía que inicialmente parecía un caso serio, el equipo mexicano terminó incluyendo sonidos de gemidos que se asocian comúnmente con bromas en internet.

Este tipo de interacciones destaca la creciente rivalidad y el fervor de los seguidores de ambos clubes, que se preparan para presenciar no solo un encuentro futbolístico, sino un espectáculo completo que promete emociones y, posiblemente, más momentos virales.

Oigan esto no es broma. Entendemos y se nos hace gracioso lo de "el que no salte es del Peluche" pero lo que sigue después de eso nos parece una falta de respeto. Ojala la @kingsleague_am tome cartas en el asunto. pic.twitter.com/8AdSoiyHK6 — Peluche Caligari (@PelucheCaligari) May 4, 2024

