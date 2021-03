League of Legends: Atomic México busca un lugar en los playoffs ante Team Aze

La semana 7 de la División de Honor inició con partidas interesantes, a sabiendas de que muchos podrían despedirse o seguir pendiendo de un hilo esperanzador para los playoffs, una de ellas fue la de Respawn vs. The Kings, en la que la escuadra del bajío necesitaba vencer a la realeza para mantener viva la esperanza y lo logró.

La jornada 15 de la liga mexicana de League of Legends no será la excepción en cuanto a los duelos que se jugarán con un cuchillo entre los dientes, arrancando con un We Talent vs. Arctic Gaming, la W de Nuevo León busca colarse entre los protagonistas de la liga, mientras que un repuesto Arctic quiere retomar el impulso que traía de cara a la recta final de la fase regular.

El otro duelo al que no le podemos quitar la vista será el de Atomic México vs. Team Aze, pues la escuadra ‘atómica’ deberá desplegar de manera efectiva sus misiles si quiere seguir vivo en el camino por los playoffs.

18:00 hrs - We Talent vs. Arctic Gaming: El cerro de la silla vibrará con la llegada de la “manada”, ¿saldrán victoriosos?

19:00 hrs - Naguará vs. LDM Esports: La escuadra de Naguará, buscará dar la campanada

20:00 hrs - Atomic México vs. Team Aze: Un gran duelo nos espera, ¿lograrán impactar con efectividad al Team Aze?

21:00 hrs - The Kings vs. Janus Esports: Los refuerzos de The Kings deben apresurarse a hacer “click” y llegar bien a playoffs, Janus es una oportunidad para hacerlo.

22:00 hrs - Kings of the North vs. Respawn Esports: Los de Respawn no pueden dejar escapar victorias, KON se perfila como víctima, aunque pondrá resistencia.