League of Legends: Shy no ve a Arctic Gaming en el nivel para ganar la División de Honor

Shy, jungla de Arctic Gaming, comentó que a pesar de que Arctic se encuentra en buen nivel, no los ve como campeones de la División de Honor.

"Nos sentimos cómodos, no siento que actualmente el nivel en el que estamos nos dé para ganar el campeonato; LDM y Aze han jugado mejor que nosotros y al final del día lo que importa son los resultados", comentó Shy en charla con RÉCORD.

"El mayor reto que tenemos como equipo, tanto por nuestras personalidades, es tener sinergia, poder tener confianza, comunicar las cosas de manera instantanea sin dudar, y cuando un equipo logra esto las cosas van más fluidas", agregó.

¡La súper semana de #DDHLOL está a nada de empezar! ¡Antes había que nombrar al MVP de la Semana 7! Nadie menos qué @Dimitrylol, jungla de @ArcticGamingMX. Los veo HOY a las 6:00 p.m. por https://t.co/mPpGmtT950. pic.twitter.com/23ibl2YyFI — LVP México League of Legends. (@LVPmexLoL) March 9, 2021

Shy también habló sobre LDM Esports y The Kings, dos equipos que se podría encontrar Arctic en los playoffs de la División de Honor.

"No los veo como contendientes al título, no por la calidad de los jugadores, son jugadores que han ganado la LVP en el pasado, pero la sinergia y la confianza de equipo no se crean de un día a otro, pero nadie los debería de subestimar", comentó.

"Más que nada es porque LDM es un equipo que a nivel individual tienen mucho nivel, probablemente tanga jugadores que puedan competir con los de la LLA, y cuando tienes un equipo así es complicado ganarles", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRASH BANDICOOT 4: IT'S ABOUT TIME, DISPONIBLE EN PLAYSTATION 5, XBOX SERIES X|S Y NINTENDO SWITCH