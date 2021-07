League of Legends: Six Karma vs The Kings, un duelo por la cima de la División de Honor

En un duelo que levanta muchas expectativas entre los fanáticos de League of Legends en México y Latinoamérica, la División de Honor se prepara para recibir a The Kings vs. Six Karma.

Un duelo que tendrá apenas su segunda edición, pues la incorporación de ambas escuadras es reciente, con The Kings en el Apertura 2021 y Six Karma en el Clausura 2021. Sin embargo, estos equipos parece que llevaran años en el competitivo nacional, pues con la suma de juventud, talento y experiencia en su quinteta, han hecho que sus actuaciones asombren a propios y extraños. En este torneo, ambos lucen como contendientes por el título.

El otro duelo que pondrá a temblar la tabla de posiciones, será Atomic México vs. Arctic Gaming, pues, aunque ambos se encuentran en zona de clasificación, también corren el riesgo de quedar fuera por algún descuido, ninguno viene de sus mejores rachas, pero son escuadras con talento que puede despertar en cualquier momento.

La actividad completa de este jueves en la División de Honor de League of Legends estará conformada por:

18:00 hrs - Kings of the North vs. Janus Esports

19:00 hrs - Team Aze vs. Respawn Esports

20:00 hrs - Atomic México vs. Arctic Gaming

21:00 hrs - Naguará vs. We Talent

22:00 hrs -The Kings vs. Six Karma

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FORTNITE: LOKI LLEGARÁ AL FAMOSO BATTLE ROYALE EN COMO PARTE DEL CREW PACK