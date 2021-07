League of Legends: Six Karma y Atomic definen al último semifinalista de la DDH

Con la sorprendente victoria de Arctic Gaming ante We Talent, quedó el tercer semifinalista definido, resta un contendiente más para la antesala hacia el título de la División de Honor, el máximo circuito profesional de League of Legends en México.

Lapartida entre Atomic México vs. Six Karma, tiene un ligero balance hacia el equipo de más reciente incorporación a la División de Honor, Six Karma, quien en su primera participación está llegando a los Playoffs y busca colarse entre los favoritos. Atomic México es un equipo que, si bien no ha logrado protagonizar conforme a lo anhelado, se mantiene clasificando a la postemporada por segundo año consecutivo.

La Grieta del Invocador en esta partida, la pueden protagonizar Axel “Hadess” Abelar, un joven mexicano que con su 69.9% de KP quiere hacer “explotar la bomba”, mientras por Six Karma, el experimentado José “Pillo” Martínez, quiere llevar a Six Karma a las semifinales para enfrentarse con los grandes de la DDH.

De momento Arctic Gaming, Team Aze y The Kings ya se encuentran en la fase de Semifinales de la División de Honor de League of Legends.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SPIDER-MAN MILES MORALES: UNA ENTREGA EMOCIONANTE QUE ATRAPA CON UN GAMEPLAY REFRESCANTE