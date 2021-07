League of Legends: We Talent y Atomic se enfrentan por un lugar en los playoffs

El circuito profesional de League of Legends de México, la División de Honor, se prepara en su última semana de fase regular para, de nueva cuenta, tener un cierre de alarido y arrancar unos emocionantes playoffs.

No es novedad que la DDHLOL tenga últimas jornadas en donde los equipos disputan sus duelos finales con un “cuchillo entre los dientes”, la División de Honor, siempre nos regala temporadas en la que los invitados a los playoffs se definen hasta el último juego.

Para los duelos del miércoles 7 de julio, el juego entre We Talent vs. Atomic nos tiene al borde de la silla, pues además de esperarse un partido muy parejo, los de Atomic necesitan la victoria para afianzar su lugar en los playoffs, mientras la W de Nuevo León buscará cerrar en mejor posición y con inercia ganadora de cara a su máximo objetivo: el título de la División de Honor.

En otro duelo en el que no hay mucho para donde hacerse, Kings of the North necesita una complicadísima victoria para continuar en la lucha por la siguiente fase, mientras que Team Aze busca arrasar con la fase regular y terminar invicto.

No hay que perder de vista la última jornada de la fase regular del circuito mexicano de League of Legends, pues nos esperan jugadas épicas en la Grieta del Invocador.

