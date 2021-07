LLA: All Knights consiguió una esperanzadora victoria ante el sotanero KLG

Los dos peores equipos de la Liga Latinoamericana de Legue of Legends se enfrentaron en la Jornada 9 y All Knights terminó por vencer con categoría a Kaos Latin Gamers.

Para este equipo los Caballeros realizaron varios cambios en su plantilla y uno de los más importantes fue la adquisición de Betatwinz, soporte que en algún momento tuvo su oportunidad en el máximo circuito.

"Betatwinz ya tuvo una oportunidad en la LLA, pero tal vez no fue la situación óptima y hablando con él vimos que tiene hambre de ganar y eso es lo que se busca en un novato", respondió Betorro, head coach de All Knights.

Así mismo, Betorro mencionó que el trabajo mental fue clave con su equipo haciéndolos ver que al estar en la zona baja de la tabla no se puede perder nada, por lo que el hambre de victoria resultó en factor importante.

"A mí me gusta que mis equipos jueguen agresivos y con hambre de victoria. Enfocamos la semana en trabajar en lo mental, jugar sin miedo, si una jugada sale mal no pasa nada porque cuando estás en el suelo no puede perder nada", puntualizó Betorro en pregunta de RÉCORD.

Del otro lado KLG adquirió los servicios del jungla LiquidDiego, quien recientemente dejó a la organización de Estral Esport, y a pesar de la derrota el jugador mexicano mencionó que a nivel individual demostró un buen nivel y los problemas son grupales.

"Me sentí bien (ante All Knights). Viego es uno de mis personajes favoritos de momento; los problemas fueron de equipo y macrojuego, pero yo no sentí nervios ni nada por el estilo, me sentí bastante bien", respondió para RÉCORD LiquidDiego.

