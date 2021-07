LLA: Isururs dio un golpe de autoridad tras derrotar a Furious Gaming

Isurus Gaming sigue en plan grande y cerró con broche de oro la primera mitad de este split de la Liga Latinoamericana de League of Legends tras derrotar a Furious Gaming, equipo con el que estaban empatados en puntos.

El Tiburón derrotó con cierta facilidad a Furious con un Warangelus que sigue mejorando en su rol de jungla y un Seiya que estuvo sumamente preciso, pero aun así quedan detalles que pulir para poder enfrentar a los mejores.

"Rainbow7 no me interesa e Inifnity es el único equipo que podría interesarme y canaliza muy bien los errores de los otros equipos y lo que debemos hacer es buscar sus errores o no equivocarnos nosotros", comentó Jelly, jugador de Isurus.

Isurus jugará en contra de KLG para abrir la segunda mitad de la temporada, por lo que se podría asegurar que comenzarán con una vitoria y se mantendrán entre los primeros tres puestos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIFA 22: KYLIAN MBAPPÉ VOLVERÁ A SER LA PORTADA DEL FAMOSO VIDEOJUEGO