Ricardo Sánchez participará en GT World Challenge Europe Endurance Cup en un Mercedes AMG GT3

Era el año 2014 cuando Ricardo Sánchez ganó un concurso de videojuegos para conseguir de esa forma su boleto a las pistas del mundo real, sin imaginar que siete años después, esa misma destreza en el mundo gamer podría ser la llave para recoger sus más importantes laureles en el automovilismo. El mexiquense correrá en la GT World Challenge Europe Endurance Cup a bordo de un Mercedes AMG GT3 del Haupt Racing Team bajo la nueva modalidad de la anexión de los eSports como parte de la competencia, una llave que le podría abrir las puertas de la gloria.

El mexicano enfrentará el difícil calendario de cinco fechas de este campeonato de GT que comenzará el próximo 18 de abril en el Autódromo Nazionale di Monza. Sánchez llegará con la motivación de estar en un equipo contendiente y con la certeza de tener la experiencia suficiente para afrontar la nueva normalidad del serial, en la que las carreras de Sim racing contarán para el campeonato.

"Es un año muy fuerte, estamos firmando quizás con el equipo más fuerte de la parrilla de GT World Challenge. Ellos, HRT ganaron las 24 Horas de Spa el año pasado y quedaron segundos en el campeonato. Mis coequiperos son muy rápidos, uno es Patrick Assenheimer, que es el piloto oficial de AMG en Nurburgring, entonces es algo que genera peso y presión sobre mis hombros de hacer un buen trabajo. Pero por el otro lado tengo paz y tranquilidad de que sé que es un equipo Top que me va a ayudar a ganar y a tratar de alcanzar los objetivos que queremos para México y mi carrera", dice a RÉCORD vía telefónica desde Oxford, Inglaterra.

"Para este año en el GT World Challenge va a haber un campeonato eSports y los puntos que consigas en esa carrera de Sim racing también son puntos para el campeonato real, dan premios de 10 mil euros al primer lugar. Premios monetarios grandes y muchos puntos para el campeonato, entonces entreno tres o cuatro horas al día en el simulador. Con el Covid creció mucho el tema del Sim racing y eso cambia al año pasado las horas y profesionalismo que hago en el simulador a años anteriores", agrega.

La temporada anterior, el de Metepec, Estado de México solo compitió en dos carreras debido a los estragos financieros de la pandemia, pero una de ellas fue en las 24 Horas de Le Mans, donde quedó en la cuarta posición. Ahora, espera poder subir al ansiado podio y tener un poco de los reflectores del automovilismo mexicano, toda vez que su compatriota Sergio 'Checo' Pérez es quien acapara al estar en la vitrina de la categoría reina.

"Es difícil cuando tienes a Checo Pérez ahí arriba que es Fórmula 1, pero ha crecido mucho el mundo de los autos GT, nos ayuda mucho que Mercedes México acabamos de cerrar con ellos el tema de la prensa y nos ayuda de alguna manera. Pero si no es por el apoyo muchos no se enterarían de nosotros. Instagramers y youtubers nos ayudan mucho a la difusión, pero estamos buscando hacer muchas cosas fuera de la pista para conseguir patrocinadores y correr en 2022 para hacer historia; nos movemos por todos lados para conseguir ponernos en el mapa y no quedarnos fuera”, puntualiza.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LDM ESPORTS SE CORONÓ EN LA DIVISIÓN DE HONOR DE FORMA CARDÍACA ANTE TEAM AZE