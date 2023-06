Campeonato Europeo de Sexo es cancelado tras disputas y falta de organización

La ciudad sueca de Gotemburgo se convirtió en el epicentro de una polémica internacional la semana pasada, cuando se anunció la celebración del Campeonato Europeo de Sexo. Sin embargo, la competencia ha sido cancelada antes de su inicio debido a una serie de problemas técnicos y conflictos internos, según reveló la actriz y modelo de Onlyfans, Selva Lapiedra, quien participaba como candidata española en el evento.

El campeonato pretendía ser un hito histórico, luego de que se afirmara que Suecia había reconocido el sexo como un deporte oficial. Esto condujo a la creación de la Federación Sueca de Sexo y la organización de un campeonato internacional que reuniría a representantes de distintos países de Europa.

El evento debía dar inicio el pasado jueves, con los participantes ya reunidos en Gotemburgo. Sin embargo, desde el principio se evidenció una marcada falta de organización e incertidumbre entre los concursantes. Lapiedra compartió su experiencia, resaltando los problemas técnicos persistentes que impedían la transmisión en vivo a través de la página web del campeonato, afectando a los usuarios que habían pagado por acceder al evento.

"La página web sufría constantes ataques, las cámaras se quedaban bloqueadas, la página no funcionaba correctamente, las actividades no estaban organizadas y los jueces no se presentaron... En resumen, la falta de organización era total", explicó Lapiedra en una entrevista para 'ElPlural'.

Además de los problemas técnicos, se produjeron conflictos internos entre los participantes. Según Lapiedra, una de las concursantes expresó su descontento con el desarrollo del evento después de enfrentar numerosos obstáculos. El organizador del campeonato, el stripper sueco Dragan Bratic, habría reaccionado agresivamente ante las quejas, incluso llegando a abalanzarse sobre Lapiedra durante una discusión.

"La situación se descontroló por completo. Es un caos. Más que eso, se ha convertido en una película de terror", afirmó Lapiedra en su entrevista para 'ElPlural'. Como resultado de estos incidentes, los participantes han abandonado Gotemburgo y se ha anunciado la cancelación definitiva del Campeonato Europeo de Sexo.

La polémica en torno a este evento ha generado críticas sobre la falta de seriedad y profesionalismo en la organización de competencias de este tipo, así como cuestionamientos sobre la validez y el reconocimiento del sexo como deporte oficial.

