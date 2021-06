Brandon Moreno, por el primer título de la UFC para un mexicano en revancha vs Figueiredo

Como un guerrero tricolor, Brandon Moreno subirá esta noche al octágono con el objetivo de convertirse en el primer peleador nacido en México en conquistar un título del Ultimate Fighting Championship (UFC).

Moreno (18-5-2), número uno del ranking de las 125 libras de UFC, enfrentará en la pelea de revancha al brasileño Deiveson Figueiredo (20-1-1) por el cinturón de Peso Mosca en UFC 263 en la Gila River Arena, Glendale, Arizona.

"No sé cómo vaya a correr este combate, lo único que sé es que voy a ganar. Es en lo único que estoy 100 por ciento mentalizado, no sé si va a ser una guerra de nuevo, no sé si lo voy a acabar en el primer round, sea lo que sea, esperen lo mejor de mí y esperen de nuevo todo por llevarme el cinturón", platicó Moreno en entrevista con RÉCORD.

"El cinturón va por mí, por mi familia, pero también la gente que me apoya es importante para mí y espero que salgan contentos", agregó.

Después de una gran batalla, en diciembre pasado, los jueces decretaron empate mayoritario (47-46, 47-47, 47-47) que favoreció al brasileño, quien retuvo el cinturón. Para este combate, "The Assassin Baby" llega con mayor fortaleza mental que, aseguró, será la clave para que haga historia.

"La parte mental está de mi lado. Siento que eso es la diferencia más grande que va a haber en esta pelea. En la pasada, todo estuvo enfocado en él, fue una pelea en corto aviso en el cual no tuve tiempo para preparar un plan de juego real, todo fue con muchísma precaución. Hay que tener cuidado con este tipo porque pega muy duro, porque está muy fuerte, es un peleador muy grande para la división, entonces tuve muchísimas precauciones.

"En esta revancha puedo tener más confianza en mí mismo, en mis propias habilidades y poder ser más agresivo con la confianza de que también puedo hacer daño ante el brasileño", mencionó el número uno del ranking en las 125 libras, quien ha ganado 15 de sus últimas 19 batallas.

