Jorge Isaac Rojas necesita un examen de la vista

Jorge Isaac Rojas no es malo, es malísimo. No tiene la menor idea de lo que es arbitrar un partido. Empezó con no expulsar a Nicolás Diaz a quien amonestó al minuto 10 y luego cometió dos faltas de amonestación al 23' y 34' y no se atrevió a mostrarle la segunda amarilla. Que pobreza de criterio.

Sancionó muy bien el penalti y no sé de dónde sacaron que Raúl Gudiño rozó el balón, ninguna toma nos permite ver eso. Isaac y la gente del VAR, Cruz y Quintero, necesitan ir al oculista.

Ya en el segundo tiempo estaba perdido por lo que no expulsó a Ponce. Espero no salga Arturo Brizio a defenderlo en su video semanal, sería una cosa espantosa. Y pensar que aún con este lamentable arbitraje le van a dar Liguilla. A temblar.

