Checo Pérez sobre su rendimiento reciente en la Fórmula 1: "Eh estado uno o dos pasos detrás"

El piloto mexicano de Red Bull, Checo Pérez, reconoció tras el Gran Premio de los Países Bajos, en donde culminó cuarto, que no ha estado compitiendo en el mejor nivel, en gran parte debido a que el desarrollo del monoplaza le ha perjudicado.

El tapatío habló para Sky Sports F1 y explicó que ha tenido complicaciones para ‘encontrase’ con su RB 19, ya que las modificaciones que se le han venido haciendo a lo largo de la temporada no le “convienen”, por lo que tiene que trabajar “más duro” para poder explotarlo al máximo.

“En las últimas carreras he estado uno o dos pasos por detrás y siempre pensando conscientemente cómo tengo que conducir el coche. A veces, la forma en que se ha desarrollado el coche no me conviene tanto, así que tengo que trabajar más duro para conseguirlo", señaló.

Checo recordó el gran trabajo que hizo al inicio de la temporada, cuando llegó a estar peleando seriamente el primer lugar del campeonato de pilotos, sin embargo, afirmó haber ido perdiendo la confianza, algo que pasa factura en la F1.

“Esta vez fue diferente, obviamente, porque, ya sabes, comenzamos el año tan alto, que crees que eres un contendiente al campeonato, has ganado dos carreras. Entonces, de repente, sientes que, ‘Ah, este fin de semana no se siente como antes’, por lo que estás perdiendo confianza porque no estás completamente seguro con el auto. En la F1, si no estás completamente seguro con un coche a 250 km/h en una curva, entonces estás dudando un poco más, y es lo que realmente pasó en esos momentos.

Pese a la mala racha que ha atravesado al no poder ser consistente en Grandes Premios consecutivos, Pérez aún se mantiene segundo en la clasificación de pilotos, y no duda en terminar de explotar ese Red Bull que sigue siendo el más potente de la pista.

“Aquí sería fácil sentarse y decir: 'Es demasiado difícil para mí', pero al final del día simplemente hay que seguir adelante. Como dije, espero mantener este impulso con el equipo. Creo que [Hungría y Bélgica], por ejemplo, han estado bien, subiendo al podio. Ojalá podamos mantener ese impulso, porque al final del día tenemos un gran auto de carreras”, finalizó.

