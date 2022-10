F1: Max Verstappen recibió una sanción tras incidente con Lando Norris

Lando Norris acusó a Max Verstappen de bloquearlo intencionalmente previo a que el piloto de McLaren diera sus vueltas de clasificación en la Q3 del GP de Japón.

Ambos estuvieron cerca de protagonizar un choque, debido al intento de rebasar a Max Verstappen, el piloto de Red Bull parece que perdió una parte de su monoplaza y se deslizó hacia el monoplaza de Norris, lo que lo obligó a salir de la pista rumbo al césped.

El incidente fue investigado por por los comisionados, quienes basados en el artículo 33.4, el cual prohíbe la conducción errática o peligrosa, lo que desembocó en una sanción para el piloto neerlandés

Sin embargo, eso no evitará que Verstappen conserve la Pole Position para la carrera del domingo, dónde podría coronarse Campeón del Mundo.

Los comisionados explicaron porque Max no recibió una sanción más fuerte. "Todas las infracciones anteriores de esta naturaleza han dado lugar a una amonestación, por lo que se impone una sanción similar en este caso".

"No hay una regla sobre lo que puedes hacer, pero hacer lo que él hizo es algo que no puedes hacer. La gente siempre adelanta antes de la última curva, por mucho que todos estén de acuerdo, todos siempre lo hacen, así que no importa".

"Probablemente habría hecho lo mismo si estuviera en mi situación, pero yo no me habría desviado de él si estuviera en su situación", afirmó el piloto de McLareen

"Estábamos en nuestra salida y todos nos estábamos alineando para crear una brecha con todos y luego, de alguna manera, todavía quería meterme en la chicana, pero estaba a punto de acelerar y tenía los neumáticos muy fríos", dijo Norris. "Así que tuve un pequeño momento y es por eso que tuvo que conducir a mi alrededor", comentó Norris para Sky Sports

Max aseguró que lo hecho por Norris fue una falta de respeto, debido a que hay un acuerdo no escrito, como de "caballeros".

"Pero si tuviera un poco más de respeto por mí, porque de todos modos todos se están alineando y no creo que nadie esté tratando de pasar a la última chicana, así que al tratar de pasarme creas ese tipo de cosas", declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:GP DE MÉXICO: FANÁTICOS PODRÁN APARECER EN LA BANDERA A CUADROS DE LA CARRERA