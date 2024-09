Fórmula 1: Checo Pérez y los ataques que ha recibido de la prensa británica

Actualmente puede que no haya un asiento "más caliente" en la parrilla que el de Red Bull. Incluso en medio de la mala racha que atraviesan en la Temporada 2024 de la Fórmula 1, correr con los de Milton Keynes es algo que a cualquier piloto le gustaría y una de las razones por las cuales Sergio 'Checo' Pérez ha sido constantemente criticado en los últimos tres años y medio.

No importó la gran defensa en Abu Dabi 2021 para que Max Verstappen acortara distancia con Lewis Hamilton y, a la larga, lograra su primer campeaonato. Tampoco fueron relevantes las contundentes victorias en Mónaco y Singapur en 2022, y en Arabia Saudita y Azerbaiyán en 2023; para la prensa internacional -en especial la británica- el mexicano no es suficiente para ese asiento.

La escudería austriaca ha tenido 12 pilotos en 18 años y solo Sebastian Vettel y Max Verstappen ganaron campeonatos. Después de ellos, todos los demás han tenido que lidiar con el rol de "escudero". Y aunque de ellos Checo fue el único que contribuyó a un histórico 1-2 en el Campeonato de Pilotos, (además de que está a dos podios de igualar los que tuvieron Vettel y Mark Webber juntos), su rendimiento sigue siendo calificado como insuficiente.

Cuando no fue Pierre Gasly, fue Alex Albon o, el preferido de todos, Daniel Ricciardo, pero la prensa británica en cada oportunidad que se presenta ha encontrado a un candidato mucho más adecuado que el tapatío para ser compañero de Verstappen. Y ahora que el australiano se quedó sin asiento para lo que resta de 2024 y para el 2025, los "ataques" se han centrado en retirar a Pérez Mendoza.

Joe Saward, uno de los críticos más frecuentes de Checo, fue el primero en asegurar que en el paddock en Singapur escuchó el rumor de que el mexicano anunciaría su retiro en el Gran Premio de casa porque era una manera más digna de irse que con un despido. Palabras a las que ha hecho eco David Coulthard, quien opinó que Pérez podría tener el mismo destino que Ricciardo poco.

Y aunque el propio piloto declaró recientemente que sí pensó en el retiro durante la mala racha, él mismo aseguró que descartó la idea porque sería "el camino fácil". De igual forma, Christian Horner en las últimas carreras ha aceptado que, en parte, los malos resultados de Checo fueron por el RB20; palabras que no han sido suficientes para que la prensa británica le diera un respiro al de Jalisco.

Las críticas a Checo Pérez en 2022 y el "estilo mexicano"

Desde que llegó en 2021, Pérez Mendoza ha estado bajo constante escrutinio y cada año los medios y columnistas sugieren a algún piloto con más capacidad que el tapatío. En 2022, cuando después de la victoria en Mónaco tuvo un par de abandonos en Canadá y Austria, así como una mala clasificación en Países Bajos, Paja Edd aseguró que renovar a Checo podría perjudicar a Verstappen.

“Tener un compañero de equipo dócil y fácil de vencer tiende a ser adecuado para los pilotos estrella y, a menudo, es beneficioso ya que garantiza que la concentración no se divida y se maximicen los resultados. Sin embargo, hay circunstancias en las que Verstappen podría arrepentirse de no tener un compañero de equipo más fuerte a su lado”, publicó y algunos medios sugirieron el regreso de Albon.

"Esta fue una actuación bastante típica de Pérez en los últimos tiempos, actualmente incapaz de producir nada parecido al mismo ritmo que su compañero de equipo", fue otra de las críticas que se hicieron al mexicano, en el medio Plante F1.

Tras la carrera en Zandvoort, Checo tuvo una contundente victoria en Singapur y al final dedicó unas palabras por la radio del equipo. “Así es como lo hacemos, callamos bocas y trabajamos duro. Este es el estilo mexicano", dijo el piloto, tras lo cual surgió la icónica frase "this is the mexican way".

2023 y el regreso de Daniel Ricciardo a Red Bull

Al igual que este 2024, el año pasado Checo Pérez tuvo un prometedor inicio de temporada, pero a partir de Mónaco comenzó su mala racha en clasificación. Aunque en esa ocasión logró más podios -no consecutivos- y no tuvo una racha tan larga sin finalizar en el Top 3, su ritmo fue irregular y para nada comparable con el de Verstappen.

Entre los momentos más destacados que la prensa aprovechó para poner en duda la continuidad del tapatío en Red Bull fue su choque en el Gran Premio de Qatar y el que sufrió poco después en México. "Sergio Pérez soportó otra carrera para olvidar en F1 2023 cuando recibió un triple golpe de penalizaciones en un Gran Premio de Qatar de pesadilla".

"Esto completó un fin de semana desastroso para Pérez", publicó Crash tras la carrera en Lusail. Mientras que luego del choque con Charles Leclerc en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Glenn Freeman, de The Race -uno de los medios más severos con el tapatío- cuestionó la mentalidad del piloto.

Si en otras ocasiones se le criticó por no ser tan "agresivo", en esa ocasión no le perdonaron ser ambicioso en su casa y frente a su gente. "No es una señal de que alguien muestre el nivel de pensamiento racional que se necesita para competir en el mejor equipo de la F1 en este momento", escribió el comunicador mencionado.

Fue entonces, con el regreso de Daniel Ricciardo a AlphaTauri en lugar de Nyck de Vries, que comenzó la campaña para impulsar al australiano. Fue Josh Sutil uno de los primeros que lo consideró como opción.

"Si Ricciardo puede mantener este nivel en Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi, ¿qué más confirmación necesita Red Bull de que está listo para asociarse nuevamente con Max Verstappen?", escribió, a pesar de que en su reaparición en Países Bajos el australiano chocó y por una fractura Liam Lawson lo reemplazó en las siguientes cuatro carreras.

Eso importó poco al reportero, que reiteró que el australiano debería volver a Red Bull. "Pérez ha mejorado pero conocemos su máximo nivel y no está a la altura de lo que ya ha demostrado Ricciardo en su remontada. Acabemos con esto después de Abu Dabi".

"Dejemos que Pérez avance hacia nuevos pastos, haga que Ricciardo regrese a donde nunca debería haber ido hace cinco años y denle a Lawson el asiento en la carrera de 2024 que se merece", añadió. Ricciardo largó cuarto y finalizó séptimo en México, para no llegar a Q3 en ninguna de las tres últimas carreras.

Renovación de dos años en 2024 y una nueva ola de críticas

Si Red Bull sabía lo que les deparaba para este año, probablemente no hubieran anunciado en Canadá la renovación por dos años de Checo Pérez. O quizás lo habrían hecho antes para ahorrar los cuestionamientos que desde entonces han recibido.

Desde abril, en el Gran Premio de China, el tapatío no sube al podio, con un acumulado de 13 carreras. Y aunque en su momento Helmut Marko y Christian Horner también lo criticaron, han reconocido que sigue siendo su mejor opción para salir de la mala racha y, sobre todo, han aceptado que el mal rendimiento del RB20 también tiene mucha influencia en los resultados.

A pesar de ello, la prensa no se ha detenido en sus señalamientos, además de que en su momento insistieron que había mejores opciones aunque, fuera de las escuderías top (McLaren, Ferrari y Mercedes) ningún otro piloto trascendió más que el tapatío.

"Red Bull construyó su increíble reputación en la F1 tomando decisiones audaces, desafiantes y, a veces, feroces. Esto se siente como lo opuesto a eso", escribió Ben Anderson, mientras que otros apostaron por señalar que la renovación fue por su nacionalidad o bien por el dinero que ingresa gracias a patrocinios.

"Con la comercialización de Red Bull en América del Norte y del Sur, con el Gran Premio de México aún por llegar, ¿realmente no querrías a Sergio Pérez en la parrilla? Así que ese es el punto de equilibrio. Si él fuera el 'Conductor B', y no importara nada de esa comercialidad o nacionalidad o lo que fuera, lo habrían reemplazado, ¿no? Seamos honestos", declaró en su momento Martin Brundle.

En este contexto, los rumores de que Ricciardo ocuparía el lugar de Checo tras Bélgica tomaron fuerza Joe Saward, Lawrence Barretto -que trabaja para la propia Fórmula 1- y Natalia Pinkham de Sky Sports -cuyo hijo es ahijado del 'Honey Badger'- fueron algunos de los comunicadores que más impulsaron el regreso del australiano, quien ya no finalizará la Temporada 2024.

¿Cuestión de nacionalidad?

Luego de las palabras de Checo Pérez en su victoria en Singapur 2022, los medios británicos saltaron para asegurar que no son críticas porque sea mexicano. "Bien puede disputar las críticas más intensas que ha recibido, pero cualquier escrutinio de Pérez no se basa en la nacionalidad".

"Tiene sus raíces en el hecho de que está conduciendo para el equipo que está listo para ganar ambos campeonatos. Viene con el territorio, solo preguntarle a Alex Albon y Pierre Gasly”, redactó Mitchell-Malm de The Race, a pesar de la evidencia de los constantes ataques de su medio al originario de Jalisco.

Nada nuevo bajo el sol. Así es la #F1 real.

La campaña de 'golpeteo' de @wearetherace contra @SChecoPerez rumbo al Gran Premio de Singapur fue directa. Y nadie de RBR dijo algo. No es la primera vez y Checo suele engallarse ante esas 'calentaditas'. pic.twitter.com/Sls9fnynPf — Luis Manuel López (@chacho_lml) September 26, 2022

Incluso Fernando Alonso, luego de que insultó a Lewis Hamilton en Bélgica ese mismo año, recordó que él, Carlos Sainz y Checo Pérez recibían un trato distinto al resto de los pilotos europeos por su nacionalidad. "Nos han dicho muchas cosas a Sergio, a Carlos o a mí. Pero si se lo dices a un piloto latino, todo es un poco más de broma. Cuando se lo dices a otros, es un tema más serio", declarpo el Nano en esa ocasión.

En el caso del mexicano, desde su propio equipo ha tenido que soportar todo tipo de comentarios estigmatizantes, cuando Helmut Marko ha hecho referencias a que es sudamericano (en vez de latinoamericano) o que por su nacionalidad tiene otro tipo de mentalidad. Palabras que, de una u otra forma, parecen resonar en la prensa internacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DANIEL RICCIARDO, DE SER 'SUSTITUTO' DE CHECO PÉREZ A QUEDAR FUERA DE FÓRMULA 1